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Жена Харламова себя сравнила с Пугачевой, а дочь Настю вероятно с Лизой Галкиной, а Бульдогу Харламову светит участь Максима Галкина, только теперь нужно еще сына родить, чтобы был и «Гарри» Игоревич.

Кристина Игоревна Асмус в последнее время радует поклонников множеством фото и видео дочери в соцсети, где ранее было табу на публикации о маленькой Насти. Разноплановые снимки и видео кажется вызывают большой интерес у общественности, которая очень полюбила пару 37-летнего резидента Comedy Club Гарика Харламова и 30-летней Кристины. Однако, складывается впечатление, что не суеверия и предрассудки не давали Асмус делиться успехами дочки до недавних пор. Кристина могла специально подзадорить фанатов и привлечь внимание к тому, что снимков дочки нет. Теперь же пока внимание приковано к ее семье, Кристина может воспользоваться ситуацией и даже привлечь массу поклонников.

Вполне возможно, что скромная Кристина Асмус может метить на звание Примадонны в «юмористическом» шоу-бизнесе. Недавно Кристина примеряла образ Примадонны. Это проявилось в кудрявой прическе и танцах под песню Аллы Борисовны Пугачевой «Любовь похожая на сон». Также актриса подписала необычный ролик словами: «У меня тоже муж юморист».

Здесь видимо сравнение Асмус с Пугачевой, а Харламова с Галкиным. А теперь кажется понятным, почему все чаще стали появляться снимки маленькой Насти. Ведь Лиза Галкина публичная Личность, даже не смотря на то, часто она и ее брат Гарри дети.

Если план Асмус состоит именно в том, чтобы стать именно Примадонной в «юмористическому» шоу-бизнесе и копировать кумиров в лице Пугачевой и Галкина, то Кристине скоро стоит задуматься о рождении следующего ребенка, а именно сына «Гарри» Игоревича.

Это конечно же предположения и далекий взгляд в будущее, но все же кто как не Асмус и Харламов должны стать ТОП-звездными парами в юморе. Может составить конкуренцию Павел Воля и Ляйсан Утяшева или же Гарик Мартиросян с женой, вот это вопрос. Напомним, что Асмус и резидент Comedy Club Гарика Харламов создали семью в 2013 году, а через год у них родилась дочь Анастасия. Сейчас девочке 5 лет и она очень талантлива во многих направлениях.