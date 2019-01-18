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«Кучерявый» Сергей Бурунов со смешной бородкой покорил сердца подписчиков в соцсети Instagram.

Известный актер Сергей Бурунов принял участие в флешмобе, который никого не оставит равнодушным. Актер опубликовал коллаж их двух фото, только с разницей в 10 лет. Такое откровение подписчики Сергея оценили по достоинству. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» показал, как его «жизнь потаскала», и получил массу комментариев от фанатов.

«Совсем не изменился, только отекать стал)», «Бородка огонь))», «Мужаете», «Моя любовь!! Один из самых лучших!!!!», «Волос что-то не прибавилось. Вы чем-то смазываете?», «В молодости такие охламонские морды у всех. Сергей-респект за актёрскую работу», - написали поклонники артиста.

Стоит подчеркнуть, что Бурунов не единственный кто поддержал флешмоб под названием «10 лет спустя». Иосиф Пригожин и певица Валдерия также поделились снимком и возмутили своих поклонников отсутствием признаков старения.

Юзеры предположили, что пара прибегает к частой пластике или же ест систематически молодильные яблочки. Комментировать ситуацию Валерия и Пригожин не спешат.

Также снимок Анны Семенович стал испытанием для звезды, поскольку многих заинтересовал вопрос: «Грудь, где делась?».

Участница Дом-2 беременная Алена Рапунцель опубликовала фото с сестрой Ольгой, которая славится своим характером и наигранностью, которую девушке приписывают завистники.

Именно из-за популярности флешмоба, бурунов и решил продолжить традицию и также показал, как его жизнь и внешность изменились за последние 10 лет.