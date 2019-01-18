«Юлечка потерпела бы»: Жена Николаева могла воспротивиться участию Королевой в поздравительном выпуске композитора

Сегодня, 23:13

Нынешняя супруга Игоря Николаева могла приревновать его к Наталье и не допустить ее участия в шоу, посвященном 59-летию его жизни. Сама же Королева будто «подлила масла в огонь собственным обращением к бывшему мужу с самыми теплыми словами.

17 января 2019 года Игорю Николаеву исполнилось 59 лет. Композитор отмечал праздник в кругу друзей, но ранее был записан специальный выпуск в честь его Дня Рождения, в котором участвовали его близкие, супруга, некоторые исполнители, для которых он писал композиции, однако, в ряду приглашенных не была замечена одна из важнейших частей жизни Николаева – Наталья Королева. Почему ее не пригласили – неизвестно, но она записала трогательное видеообращение, которое продемонстрировали самому композитору и, судя по его реакции, он был растроган, а следовательно, по мнению поклонников, хотел бы, чтобы Наталья участвовала в выпуске.

Тогда почему же Королевой не было? Существует мнение, что нынешняя жена Николаева могла воспротивиться участию певицы в поздравительном выпуске композитора из банальной ревности, ведь Наталья была очень важной частью жизни Николаева и он мог вспомнить былые времена и заскучать. Фанаты же уверены, что «Юлечка потерпела бы» и стоило ей все-таки смириться с присутствием бывшей супруги на данном мероприятии. С другой стороны, Юлия могла руководствоваться тем, что когда-то Наталья сделала больно ее любимому человеку и она не хотела бы, чтобы он снова в это погружался.

Как бы то ни было, выпуск прошел без участия Королевой и, по всей видимости, только фанаты почувствовали какую-то пустоту, которую певица могла бы заполнить. Возможно, что самому композитору было достаточно и видеообращения, а вечер он провел в компании близких друзей.