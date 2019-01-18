«Стилист отомстил?»: Пугачева озадачила фанатов непонятной кучей на голове

Вчера, 23:47

Всегда тонко чувствующая стиль Примадонна, явилась в церковь в странном головном уборе, который мало того, что напоминает разоренное птичье гнездо, так еще и не закрывает волосы.

На странице фан-клуба Аллы Пугачевой появилось фото, на котором она в канун Крещения запечатлена в храме. Вероятно, звезда хотела побыть наедине с богом, но зачем-то решила там сфотографироваться. Эти снимки и попали в Instagram.

Пугачева, как всегда на фото, весела, счастлива и, несмотря на предположения хейтеров, выглядит вполне здоровой. Единственное, что смутило подписчиков, артистка видимо забыла посмотреть в зеркало перед выходом, а стилист, который, вероятно, давал ей советы по поводу образа, был на нее за что-то обижен и отмстил звезде.

Алла Пугачева озадачила фанатов непонятной кучей на голове. Вместо платка или другого головного убора, на голове у Аллы Борисовны красуется странное бесформенное нечто, что можно принять за скомканный наспех и водруженный на макушку шарф, но на головной убор это точно не тянет.

Так что, кроме восхищенных реплик, на странице есть комментарии, которые говорят о явной растерянности фанатов: «Не важно что на голове, и сколько свечей в руке. Гавное что в душе», «Алла, умничка! Голова прикрыта, а это и не важно чем-косынка, шарф-палантин, шляпка», «Обожаю Аллу Борисовну,но насчет платка с вами согласна. Какой же «странный» человек а может и недоброжелатель ей это посоветовал? Да и платок эй идёт». Хотя, возможно, это станет новым трендом.