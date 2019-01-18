«Проблемы со здоровьем»: Маша Распутина на Крещение не порадует купелью в проруби, как Волочкова

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Однажды едва не получила паралич тела и теперь исконно русскую традицию певица не поддерживает, опасаясь последствий.

Известная певица 90-х Маша Распутина не стала игнорировать русских традиций и выразила свою позицию в отношении ныряния в прорубь со святой водой. Артистка подчеркнула, что не станет в этом году рисковать и на Крещение не порадует купелью в проруби.

«В прорубь вообще нырять ни-ни. Я считаю, что это опасно. Закалку иметь надо. Я как-то раз облилась холодной водой и нерв где-то в спине застудила. Два года мучилась, шеей пошевелить нормально не могла», - поделилась артистка.

Видимо проблемы со здоровьем певицы, о котором много говорили в Сети видимо не надуманы, а реальны. Как окунуться в прорубь и быть в форме, как Анастасия Волочкова – известная любительница купели в снегу, рассказывают медики. Советы экспертов точно сходятся с мнением Маши Распутиной, которая уверенна, процесс ныряния в прорубь на Крещение не может быть спонтанным.

«Если вы поставили себе такую задачу - нырнуть, то надо постепенно приходить к этому», - рассказала Распутина.

Таким образом, ответственное отношение к этому традиционному обряду требует не только желания, но и хорошей подготовки. Если учесть, что в этом году есть опасность заболеть простудными заболеваниями и гриппом, то лучше будет сменить ныряния в прорубь посещением церкви и освящением воды. Если есть большое желание быть на волне со всеми, то несомненно следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать паралича и защемления нерва, как это было у певицы Маши Распутиной.