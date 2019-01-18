«Развращала праведных блудница»: Шнуров мог вступиться за Настю Рыбку

Сегодня, 22:54

Сергей, обладающий опытом журналиста, написал новый скандальный стих, в котором напомнил, что в конфликте, сложившемся вокруг Рыбки, существует две стороны и обе они представлены с неприглядной стороны, включая олигархов и бизнесменов.

Из публикации Дмитрия Маликова о Сергее Шнурове стало известно, что тот когда-то брал у него интервью, а значит увлекался профессией журналиста в определенной степени. Теперь же Сергея является знаменитым исполнителем и лишь иногда в социальных сетях обозревает особенно интересные новостные сводки с собственным подходом. Шнуров пишет к ним стихи, которые целиком отражают его отношение к происходящему. Так, ситуация, произошедшая ранее с Настей Рыбкой и Алексом Лесли, была воспринята им, по всей видимости, как необычайная несправедливость.

«Рыбка наконец-то прилетела,

Приплыла ещё точнее если.

Торговала было дело телом,

Под присмотром некого А. Лесли.

Всё бы ничего и нет вопросов,

Но открылось кое-что хужей,

В проституцию втянула она боссов,

Вместе с ними государственных мужей.

И теперь придётся ей судиться.

Опорочила и капитал и власть.

Развращала праведных блудница,

А не просто так за денежку ..... (непечатная лексика)», - написал в своем Instagram исполнитель.

Видимо, по его мнению, в конфликте, безусловно, присутствует две стороны, а значит привлекать к ответственности стоит не только саму Рыбку, но и спрашивать с олигархов, которые пользовались эскорт-услугами и таким образом якобы спонсировали это мероприятие.

Какая судьба точно ждет Настю пока неизвестно. Ее вместе с сообщниками судят по статье «Вовлечение в занятие проституцией», а согласно ней им грозит от трех до восьми лет лишения свободы, что весьма существенно.

Таким образом, Шнуров мог литературно вступиться за Настю Рыбку, чтобы показать не просто ее деятельность, как женщины с пониженной социальной ответственностью, но и низкую мораль бизнесменов и высокопоставленных лиц, которые пользовались ее услугами.