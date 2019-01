«Титьки то силиконовые»: Анну Семенович разнесли из-за непризнанной звездой пластики груди

View this post on Instagram

Дорогая моя девочка @grebenkina_official С днём рождения тебя 🤩💖🥂 Между первой и второй фотографией прошло почти 20 лет и все эти годы по Жизни мы шли вместе!!! Я желаю тебе,как можно больше счастливых мгновений , чтоб твой звонкий смех звучал как можно чаще, а уроки Судьбы были тебе по силам и доставляли удовольствие. Ты очень добрый , красивый и мудрый человек- расти, радуйся, развивайся,живи полной Жизнью и знай - я всегда рядом . Люблю ❤️😍 #друзья #анясеменович #настягребенкина #деньрождения #позитивщики❤️❤️❤️