«Титьки то силиконовые»: Анну Семенович разнесли из-за непризнанной звездой пластики груди

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Флешмоб #10YearChallenge стал провалом для актрисы и певицы из-за внимания к ее формам. При этом Анна опубликовала снимок 20-летней давности, вот в чем прокол.

Известная российская певица Анна Семенович опубликовала в Instagram снимок 20-летней давности, где показала, как выглядела она и ее лучшая подруга. Во-первых, снимок очень отличается от внешности, как Анны Игоревны, так и ее подруги. Узнать знаменитость можно по цвету волос, которые не изменился и по лучезарной искренней улыбке.

Во-вторых, подписчики Семенович, которых у нее кстати 1,7 млн, заинтересовали, где делись ее пышные формы. Ясное дело, что дело шло о груди, которая явно отличалась размером современной звезды и девочки на снимке, опубликованном Анной Игоревной.

«Титьки то силиконовые», «Перестаньте полнеть уже», «А где ваши выдающиеся формы на втором фото?», «Надоели однотипные кривляния», - написали подписчики Семенович.

Анну Семенович разнесли не из-за фото 20-летней давности, а из-за непризнанной звездой пластики груди. Как известно Семенович одна из немногих звезд, которая всегда отрицала, что прибегла к помощи пластических хирургов. Так сказать, теория «все свое, все от природы» развалилась на глазах после публикации снимка с подругой. На самом деле, не стоит обвинять Анну Семенович во лжи или скрытии фактов, поскольку по некоторым нетрадиционным методикам реально можно увеличить бюст используя определенные упражнения и диету.

Стоит подчеркнуть, что позицию как и Семенович поддерживает и известная участница телестройки Дом-2 Виктория Боня. Она утверждает, что никогда не делала пластику груди, хотя есть сведения ее поклонников, что это ложь. Также Анна Седокова и Ксения Собчак не признаются, что сделали себе «пушап». Поэтому, осуждать или поддерживать своих кумиров дело каждого, но скорее всего Семенович не станет больше публиковать снимков из прошлого, разве решиться воевать с хейтерами, как балерина Анастасия Волочкова.