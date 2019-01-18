«Никакого достоинства»: Бузова может преследовать Тарасова ради доказательства ему собственной успешности

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Все лирические песни, а также публикации в социальных сетях адресованы именно бывшему супругу, считают поклонники. По их мнению, Ольга в какой-то степени теряет себя в слепом подражании Тарасову, дело касается даже выбора места отдыха, так как Бузова будто по пятам следует за Дмитрием.

В своем аккаунте в Instagram Ольга Бузова разместила публикацию о том, что после отдыха на Мальдивах она решила отправиться в Куршевель вместе с подругами. Певица действительно решила отдохнуть за такое большое количество времени без отпуска и посвятила время целиком себе и восстановлению душевного равновесия. Многие поклонники поддержали ее в этом и пожелали прекрасного отдыха в компании подруг, однако, некоторые заподозрили артистку в том, что она намеренно следует за бывшим супругом по тем же курортам и островам, что и он и обвинили ее в слепом подражании и желании что-то доказать Дмитрию Тарасову.

Фанаты заявили, что в таком случае у певицы «нет никакого достоинства» и на самом деле вся ее деятельность связана только с тем, что она посвящает песни или публикации именно тому, чтобы показать бывшему мужу, что она и без него вполне состоятельна и успешна, тем более, что она действительно популярна в странах СНГ, в особенности, в России.

Аргументом к этому послужило то, что ранее в социальных сетях сам Тарасов опубликовал фотографии с собственного отдыха, сначала на Мальдивах, а затем в Куршевеле. Сейчас он находится на тренировках в Катаре и некоторые подписчики посмеиваются, что это следующий пункт назначения Ольги.

Таким образом, Бузова может преследовать Тарасова ради доказательства ему собственной успешности и то, что она следует за ним, по мнению фанатов, лишь доказывает то, что она все еще страдает из-за одиночества и брошенности, а теперь еще и пытается намеренно показать свое равнодушие, что, как считают пользователи, абсолютно смешно.