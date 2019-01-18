«Решила замять позор с грудью»: Кристина Асмус поразила Сеть танцем 5-летней дочери резидента Comedy Club в Instagram

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Жена Харламова систематически публикует снимки девочки, которую постоянно сравнивают с отцом и его близким другом Тимуром Батрутдиновым.

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус поразила Сеть танцем 5-летней дочери резидента Comedy Club, который опубликовала в соцсети Instagram. Ролик быстро стал популярным и собрал тысячи просмотров. Также Кристина поделилась своим пониманием результата дочки и сочла, что Анастасия хорошо двигается. Много положительных комментариев было о чувстве такта у наследницы Харламова и о пластике ребенка, но все были и недовольные опубликованным видео.

Традиционно нашлись супер педагоги с тремя высшими образованиями, которые знают, как именно нужно воспитывать детей. Несомненно, внимание Анастасия Харламова на себя обратила не детское, стоит приметить, что на заднем плане мужчина даже повел сына в другую сторону дабы ребенок не видел «проделок» заграничных детей. Также интересно на девочку смотрели и мужчины, которые в принципе видят женщину видимо в нескольких слоях одежды. Может и не стоило танцевать Анастасии в центре парка, но с другой стороны бомбический танец не стоило оставлять без внимания.

Может быть, таким образом, за счет дочки Кристина Асмус решила замять позор с грудью, который состоялся с ней накануне. Дело в том, что в «сториз» Крис опубликовала странный ролик в котором предлагала своим поклонникам показать грудь.

«У нас сейчас спектакль «Гамлет» идет, по-моему, очень даже не плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем. Ну, хотите грудь покажу?», - выдала Кристина.

Более того Асмус была на полпути и начала поднимать свитер, чем вообще дезориентировала юзеров. Многим кто видел это предложение показалось, как Кристина была навеселе. Может быть Асмус и делала ставку на пиар-ход, а может неудачно пошутила, пока неясно. Таким образом, вполне возможно Кристина Асмус решила отвлечь озлобленных хейтеров мимимишным видео дочки, чтобы избежать публичных упреков, что грудь не показала.