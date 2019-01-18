«Недостойны фамилии Авраама»: Певец Руссо мог бросить в Москве с долгами двух внебрачных дочерей

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В середине 90-х выходец из Сирии перебрался в Москву, где закрутил роман с молодой женщиной, которая могла втайне родить артисту двух дочерей.

В последние годы Авраам Руссо всё реже появляется в России. За последние 10 лет певец выпустил лишь один альбом – в 2016 году. Вместе с женой и двумя детьми Руссо «прописался» в США. Поговаривают, что причиной тому послужил конфликт с криминальными авторитетами. Известно, что из-за якобы долгов перед бизнесменом с сомнительным прошлым Тельманом Исмаиловым, первым спонсором Авраама, который в своё время и пригласил его в Россию, в середине «нулевых» артиста похищали, избивали и пытались убить. Вместе с тем ходят слухи, что Руссо бежал из страны, дабы избежать разоблачения супругой Морелой его второй семьи, которую он бросил в Москве, когда переехал в США.

Как известно, Авраам Руссо приехал в Россию в середине 90-х. Не зная языка и российской столицы, никому не известный певец обратился в агентство недвижимости, где познакомился с женщиной по имени Светлана Хмылова. Та любезно согласилась помочь иностранцу с жильём, а после в ходе общения и вовсе влюбилась в харизматичного сирийца. Именно благодаря своей новой возлюбленной Руссо быстро изучил русский язык и освоился в Москве. Мало кто знает, что во время сожительства с Авраамом у Хмыловой родилась девочка. В прессе писали, что её назвали Елизаветой, но Руссо якобы отказался давать ей свою фамилию и внебрачная дочь была записана на фамилию матери. Отмечалось, что девочка родилась в конце 2004 года. С тех пор Руссо дочь не видел. Из-за проблем с долгами певец покинул Россию и мог бросить семью в Москве. Поговаривали, что экс-возлюбленная Руссо покинула столицу и переехала. Возможно, криминалитет прознал о семье сбежавшего артиста и донимал женщину.

Вместе с тем стоит отметить, что в социальных сетях можно найти лишь одну Елизавету Хмылову. Она проживает в Крыму и учится в медицинском вузе. Каким образом и когда семья Хмыловых могла переехать на полуостров, не известно. Возможно, из-за угроз криминалитета, требующего долги с Руссо, им пришлось уехать в Украину, ведь до недавнего времени Крым был под юрисдикцией другой страны. В то же время девушке не 14 лет, как утверждали ранее журналисты, а 22. Вместе с тем у студентки медицинского университета есть родная 14-летнеяя сестра, которая, как и утверждалось в ранних публикациях, родилась в декабре 2004 года. По некоторым данным, девочки росли в неполной семье без отца.

Таким образом, можно предположить, что на самом деле гражданская жена Авраама Руссо родила ему не одну, а двух внебрачных дочерей, младшей из которых действительно недавно исполнилось 14. Девушки сильно похожи на известного певца, что косвенно подтверждает факт отцовства. Разумеется, утверждать что-либо без подтверждающих свидетельств в настоящее время просто нельзя. Вместе с тем стоит отметить, что о разгульном образе жизни и любвеобильности Руссо недавно заявляла и его законная жена. Авраам долгое время скрывал свои похождения от супруги, чем и объясняется тот факт, что дочери Хмыловой оказались недостойны его фамилии.