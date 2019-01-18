«Все мысли про Крис»: Гоша Куценко намекнул на чувства к Орбакайте публикацией общих фото

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Почему не с женой, почему не сам, а именно с дочкой Примадонны? Видимо не все чисто на сердце у актера.

Сейчас в соцсети Instagram запустили флешмоб, который назвали #10YearChallenge, то есть 10 лет спустя. Смысл состоит в сравнении своих фото сегодня и из прошлого именно 10 лет назад. Коллаж из двух снимков публикуют с хештегом, который уже собрал более 3 млн участников.

Не стали отставать и отечественные звезды от трендов и новых веяний. Гоша Куценко намекнул на чувства к Орбакайте публикацией общих фото. Ни на что не намекая актер решился показать, что совсем не изменился за 10 лет. В круг обзора юзеров попали два снимка артиста, и что примечательно, на обеих его партнершей была Кристина Орбакайте. Почему именно она до сих пор загадка для поклонников Гоши, которому преподнесли пару-тройку необычных комментариев: «Спустя 10 лет а изменилась только одежда», «Очень классные и законсервированные! Не меняетесь», «Ноги выровнялись, осанка. Красавец мужчина, что еще сказать», «Все мысли про Крис».

На самом деле неясными остаются несколько позиций. Почему Куценко не показал свое фото, пусть даже и с Орбакайте но 2019 года. Почему именно дочь Примадонны на снимках с Гошей, а также остается подозрение, что готовится очередная серия фильма «Любовь-морковь» с участием звездной пары. Есть ли у Куценко реально чувства к Кристине Орбакайте наверняка неизвестно, но его подписчику не отбрасывают эту возможность.