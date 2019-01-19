«Нечеловеческие перемены»: Пугачёва может использовать двойника из-за подорванного здоровья

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Человек не может так часто меняться, как это происходит с Примадонной,уверены фанаты. Вероятно, артистка не справляется с нагрузками, поэтому вместо себя отправляет на светские мероприятия профессионального дублера.

Пугачевой не впервой прибегать к услугам двойника. По словам официального дублера Аллы Борисовны Натальи Буйницкой, она не раз выполняла поручения звезды, которой была необходима помощь.

Ничего удивительного в этом нет. Еще десять лет назад Пугачева вела очень активную жизнь. Ей удавалось каким-то чудом давать концерты по всей РФ, сохранять семью и систематически участвовать в различных шоу и при этом следить за своим здоровьем и внешним видом. Любой человек от таких нагрузок взвоет, а если этому человеку завтра стукнет 60 лет и плюс ко всему у него диабет, то и подавно. Вероятно, чтобы справиться с таким количеством проблем, артистке приходилось не раз прибегать к помощи профессионалов, которые могут заменить звезду на менее значительных мероприятиях.

Сейчас ситуация совсем другая, но Пугачевой снова могла потребоваться помощь двойника. Из-за подорванного пластическими операциями и разгульным образом жизни здоровья, как утверждают не только поклонники, но и некоторые знакомые звезды, Пугачева и сейчас может использовать двойника для выхода в свет. Именно такое объяснение нашли юзеры слишком быстрым переменам во внешнем виде певицы. Тут у Киркорова в Олимпийском она выгладит, как человек, который только что перенес инсульт, а на дне рождения у Юдашкина она выглядит прекрасно, и еще лучше выглядит после бессонной новогодней ночи. Этих женщин не то что сравнить сложно, а даже трудно представить, что это один человек.

Такие нечеловеческие перемены теперь будут случаться с Пугачевой регулярно. Чтобы не давать повода для слухов о своем здоровье, звезда будет появляться на публике только в случае крайней необходимости. Например, на днях рождении друзей или там где ее могут узнать, а все прочие мероприятия может посетить профессиональный двойник.