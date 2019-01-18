«Что угрожает Бородиной?»: Бузова наплевала на скандал коллеги и улетела во Францию

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Ксения Бородина рискует остаться без работы на ТНТ, сообщают СМИ.

Напомним, что поклонники и СМИ в последнее время говорят о том, что Ксения Бородина может недобровольно покинуть «Дом-2» и дочерние проекты из-за грубых оскорблений в сторону одной из участниц. И хотя в рамках шоу проявление бурных эмоций поощряется, за мат в сторону участников можно попасть в крупные проблемы. О том, что над телеведущей нависает угроза позорного увольнения, наверняка знает и Ольга Бузова – её прямая коллега по проекту.

Но не похоже, что Ольга как-то обеспокоена происходящем. Она, скорее, наплевала на Ксению и её карьеру и улетела с подругами и сестрой отмечать 33-летие во Францию. Вероятно, и День рождения, который Бузова отметит 20 января, тоже пройдёт без какого-либо присутствия Ксении Бородиной, Дарьи Пынзарь и другой «домовской» свиты.

33-летние Бузова встретит на горнолыжном курорте в Куршевеле. Среди почётных гостей на празднике жизни будут сестра Ольги, Анна, и подруги Яна Акру и Оля Десятовская. Стоит отметить, что каждая из девушек очень полезна для бизнеса Бузовой, поэтому, скорее всего, весь праздник за счёт Ольги имеет вполне практичный бизнес-характер. В то же время Ксения Бородина больше мешает коллеге блистать в кадре сольно, поэтому наверняка телеведущая и певица только обрадуется, если экранная подружка освободит своё рабочее место.