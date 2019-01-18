Табаков мог работать на износ, чтобы спастись от угрызения совести за «брошенных» детей и ссор с Зудиной

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Марина была моложе Олега Павловича и может чувствовала корень проблемы, но отпускать возлюбленного ради его же спокойствия не смогла.

Известный российский актер Олег Павлович Табаков в своей жизни был примером не только феноменального артиста, но и был хорошим семьянином. Может и есть люди, которые упрекнут Табакова в непростом выборе между женщинами или осудят его за ошибки, совершенные в жизни. В любом случае не стоит обвинять артиста в чем-либо, абсолютно не зная его истинных мотивов действий. Табаков был преданным своему делу профессионалом, а его роли всегда становились легендарными и быстро запоминались зрителям театра и кино. Олег Павлович старался быть собой и не пользовался своим авторитетом и заслугами при любом удобном случае и ситуации. Табаков хронически видимо боялся потерять все, что заработал не в плане финансов и денег, а более духовное – оценку и одобрение зрителей.

Табаков мог работать на износ абсолютно не реагируя на свое состояние. Зачастую Олег Павлович оставался и на дополнительные часы на работе, чтобы получить определенный результат раньше, чем это будет завтра. Однако, может чрезмерная работоспособность актера была результатом его домашних неурядиц и проблем.

Может быть, чтобы спастись от угрызения совести за «брошенных» детей от первого брака Табаков коротал дни и ночи не в компании новой жены Марины Зудиной, а на работе. Дело в том, что после развода с Людмилой Крыловой дети Табакова буквально отреклись от общения с актером. Дочь приняла сторону матери, а сын спустя время понял отца. Марина Зудина признавалась в интервью, что в начале совместной жизни они с Табаковым ссорились чуть ли не каждое утро.

«Все, что я ни делала, вызывало недовольство. Потом нашли выход из положения: он вставал и сам что-то делал, я просыпалась позже, и мы не успевали ругаться», - говорила Марина.

Может быть, из-за ссор с Зудиной и отрекшихся детей Табаков систематически пропадал на работе? Однако этот период быстро закончился и Марина Зудина видимо действительно вернула Олега Павловича к жизни, родив ему детей и став его тенью дома и на работе.