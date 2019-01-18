«После стольких измен»: Дакота может простить Соколовского из-за его публичного раскаяния

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Семья способна воссоединиться, верят фанаты. В особенности они уверены, что искренние извинения Влада не могли остаться незамеченными Ритой и та, вполне возможно, простит бывшего супруга ради дочери и их общего «счастливого» прошлого.

Прошлый 2018 год был ознаменован многими скандальными расставаниями и разводами. В их число, к сожалению, попала и «идеальная» семья Влада Соколовского и Риты Дакоты. Выяснилось, что на протяжении всей совместной жизни Влад неоднократно изменял певице с разными девушками, а хуже всего было то, что многие общие друзья предоставляли ему помещение для его сексуальных утех, а девушки, с которыми он это делал, были вхожи в дом супругов. Естественно, что это очень тяжело отразилось на состоянии духовного и физического здоровья Риты. Она не раз жаловалась на то, что чувствует жуткую усталость и желает отдонуть и обрести душевное равновесие. По всей видимости, ей удалось только сейчас это сделать в своем любимом месте в мире, по ее словам – на Бали. Однако, как только Дакота сумела обрести покой и удалилась на время из социальных сетей, ее бывший супруг Влад Соколовский вдруг осознал, что потерял и опубликовал в Instagram видеообращение, направленное на то, чтобы, по всей видимости, косвенно искупить вину перед Ритой.

Многие фанаты снова набросились с волной критики на певца, ведь они считают, что тот должен для начала извиниться перед самой исполнительницей, причем лично, а не постить в социальных сетях «слезливые», по их мнению, видео, так как это весьма бесполезно в данном контексте.

Однако, некоторые подписчики попытались в какой-то степени оправдать Соколовского и пожелали ему удачи, чтобы тот после стольких измен все-таки воспользовался вторым шансом, который, по их мнению, Рита обязательно даст ему, ведь у них была такая прекрасная семья, в особенности она может это сделать ради дочери, которая очень любит папу.

Таким образом, поклонники считают, что Дакота может простить Соколовского из-за его публичного раскаяния и даже спустя такое количество измен, она вполне способна к воссоединению семьи, ведь ее ранние страдания, считают фанаты, были связаны именно с тем, что Рита все еще любила Влада. Теперь же это может сыграть ему «на руку» и при отсутствии девушки на Бали он, возможно, попытается вернуть бывшую жену.