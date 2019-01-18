«Без тебя научился жить»: Меладзе мог рассекретить развод с Джанабаевой во время концерта

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Выбор совместной песни Меладзе и Джанабаевой для концерта поклонники посчитали странным и подозрительным. Юзеры убеждены, что пара уже не вместе.

Меладзе мог рассекретить развод с Джанабаевой во время концерта - такого мнения придерживаются пользователи сети. Их смутил выбор песни певцов - для концерта пара почему-то решила исполнить «Без суеты», в которых отчетливо слышна фраза «Смотри, как я без тебя научился жить». Многие согласились в сети, что для влюбленной пары, у которой все хорошо, выбор такого репертуара точно недопустим.

В сети часто критикуют Альбину Джанабаеву за то, что певица якобы увела Валерия Меладзе из семьи, и подала тем самым дурной пример в свое время Вере Брежневой, своей бывшей коллеге по Виа Гре. Юзеры уверены, что в жизни все возвращается, поэтому не исключают, что Меладзе могла понравиться какая-то другая девушка, более молодая и привлекательная.

Безусловно, о расставании говорить пока что не приходится. Данные высказывания являются лишь догадками поклонников творчества Меладзе. Но, как известно, часто то, что поется в песнях звезд - отображение реальности личной жизни.