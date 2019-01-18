«С мертвыми не шутят»: Маликов может стать жертвой «проклятия Кобзона» из-за шутки о лысине

Сегодня, 18:19

Шуточное фото Дмитрия Маликова в сети может обернуться певцу настоящей трагедией - считают экстрасенсы. Оказалось, что насмешкой над лысиной, которой при жизни стыдился Иосиф Кобзон, певец может навлечь на себя беду, сам того не понимая.

Экстрасенсы прокомментировали недавнюю публикацию Дмитрия Маликова. Певец выложил свой портрет, на котором изображен без привычной густой шевелюры, поскольку многие увидели в нем сходство с Иосифом Кобзоном. Оказалось, что форма черепа изображенного Маликова подозрительно напоминала на форму головы умершего мэтра, которой он всегда стыдился и прикрывал отсутствующие волосы черным, как смоль, париком.

Специалисты по экстрасенсорике утверждают, что Маликов может стать жертвой «проклятия Кобзона» из-за шутки о лысине. Выставив свой портрет, сделанный по образу и подобию Иосифа Давыдовича, певец разгневал дух покойного. Медиумы убеждены, что с мертвыми не шутят, а такие прибаутки могут стоить здоровья, а иногда и жизни.

Известно, что Кобзон обладал очень жестким характером, и не терпел критики и шуток в свой адрес. Поэтому, как убеждают экстрасенсы, Маликову необходимо срочно удалить высмеивающее всех лысых фото из-за уважения к певцу, для которого потеря волос стала одной из самых основных проблем в жизни.