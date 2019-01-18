«А Решетова тоже не моется?»: Тимати на отдыхе перестал пользоваться средствами гигиены

Сегодня, 17:03

Рэпер ходит «как бомж», согласно его признанию, и не следит за временем и собственной чистотой. Зато, по его словам, исполнитель обрел внутреннее равновесие и хорошо спит по ночам.

Как известно, Тимати отправился на отдых на острова вместе со своей дочерью и возлюбленной Анастасией Решетовой. Он на несколько дней пропал из социальных сетей, но позже объявился со словами о том, что обрел полное духовное и физическое равновесие, и теперь даже перестал пользоваться средствами гигиены.

«Перестал зависать в телефоне и в соц сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм итд. Перестал озираться в толпе, тк никто меня здесь не знает и толку до меня особо нет», - написал исполнитель.

Однако, возникли также вопросы по поводу того, как ведет себя его девушка на отдыхе. Главным вопросом стал: «А Решетова тоже не моется?». По всей видимости, Тимати один переживает момент расслабления, но сама Анастасия, судя по фото, старается все также ухаживать за собой и не забрасывает стандартные средства гигиены.

Возможно, такое своеобразное единение с природой помогает исполнителю собраться перед тяжелым рабочим годом, ведь отпуск у знаменитостей – это не частая акция и сейчас Тимати восстанавливает психологическое равновесие, чтобы дарить эмоции собственным фанатам и с новыми силами начать работу над новыми песнями и клипами, а также помогать своим коллегам по сообществу «Black star».

Таким образом, фанаты предположили, что на отдыхе Тимати полностью соединился со своей природой и старается восстановиться целиком, так как его работа достаточно тяжелая в эмоциональном и психологическом плане, а значит требует выдержки, а также восполнения энергии, которую он дарит зрителям.