«Окончательно добивает Бузову»: Костенко намекнула на сроки второй беременности

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Третья жена Дмитрия Тарасова в сети завела разговоры о беременности и призналась, что муж хочет детей погодок.

Ростовская модель Анастасия Костенко решила окончательно «добить» Ольгу Бузову - бывшую жену Тарасова, и начала намекать на свою беременность. Она сообщила,что их дочь Милана станет отличной сестрой, если в семье ещё появятся дети. Анастасия родилась в многодетной семье и хочет, чтоб у них с Дмитрием было несколько детей.

На днях Костенко в блоге Instagram сообщила подписчикам о том, что перестала кормить грудью свою 6-месячную дочь и сделала это по двум причинам, которые не озвучила. Фанаты сошлись во мнении, что модель беременна и принялись её поздравлять. «Наверное беременность) у меня погодки в год уже пришлось отказаться от гв в пользу младшенькой!», - писали комментарии подписчики.

Фанаты предполагают, что скоро бывший муж Бузовой станет многодетным отцом. Напомним, что у него уже есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко. Если слухи о второй беременности подтвердятся и Костенко родит ещё одного ребёнка, тогда футболист станет многодетным отцом.