«Променяла на альфонса»: Муж Гагариной мог бросить Куркову ради Гагариной из-за материальной выгоды

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До встречи с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков встречался с Равшаной Курковой, из-за него, согласно слухам, распался брак актрисы с Артемом Ткаченко. Фотограф делал фотосессию супругам, но после того, как Равшана начала общаться с Исхаковым, ее брак вскоре распался.

В Сети бытует мнение, что муж Гагариной мог бросить Куркову ради Гагариной из-за материальной выгоды - именно после встречи с певицей его имя приобрело популярность, а заказы на съемки увеличились. Да и доход Гагариной на порядок больше, чем у Курковой - по данным многих источников, именно она была признана самой богатой певицей России, что Исхакову только на руку.

Поскольку у Полины Гагариной достаточно непростой характер, с ней может ужиться далеко не каждый мужчина. Юзеры предполагают, что нынешний муж Полины Гагариной живет с ней исключительно из-за ее высоких гонораров - якобы певица может обеспечить супруга тем, чего он сам себе позволить не смог бы. А вот Равшана Куркова, вероятно, как полагают пользователи, не пожелала быть в роли спонсора, за что и поплатилась отношениями.

«Променяла на альфонса Исхакова что одна, что другая - Куркова от мужа ушла из-за этого фотографа, Гагарина нормальных кандидатов отбросила. Полине нравится этого свободного художника содержать и на Мальдивы возить?» - пишут в сети.

Поклонники Полины Гагариной советуют внимательно присмотреться к своему супругу, поскольку считают, что он - заядлый бабник, и использует ее ради финансовой выгоды. Ему приписывали роман не только с Равшаной Курковой, но и Ренатой Литвиновой, которую он сделал главной героиней одной из своих фотосессий. Поэтому в сети предрекают, что Исхаков может не остановиться на Гагариной, и найти себе более успешную и богатую.