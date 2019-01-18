«На донышке уже не берет»: Шурыгина может спровоцировать новый скандал ради знаменитости на ТВ

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Диана и ее муж не привлекают внимание людей, история об изнасиловании прошла – поэтому может быть переворот.

Диану Шурыгину все узнали с эфиров на ТВ и громкого скандала об изнасиловании. Пока зрители пытались понять, кто такая Шурыгина, волна поддержки и критики одновременно обрушилась на молоденькую девушку. После угроз, скандала и публичных оскорблений кажется, будто Диана стала жить обычной жизнью девушки, которая уже не тянется к скандальной славе. В августе 2017 года Шурыгина сообщила подписчикам, что в октябре выходит замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина, с которым девушка познакомилась на съемках шоу «Шуры-муры». Свадьба состоялась 5 октября. Теперь же Диана счастливая супруга и ведет спокойный и возможно «монотонный» образ жизни.

Складывается впечатление, что Диана даже может спровоцировать новый скандал ради знаменитости на ТВ. Количество подписчиков Дианы даже не составляет 500 тыс. человек.

Может конечно, смена деятельности и однотипные фото с едой или селфи уже не актуальны для просмотра, но тем не менее Шурыгина все же личность знаменитая в России. Складывается впечатление, что фраза «на донышке» уже не берет россиян своей новизной. Таким образом, Диана Шурыгина стала менее популярной, нежели во времена постоянных съемок на ТВ, поэтому реально может быть девушка решится либо создать новый проект, или же станет героиней очередных «разборок».