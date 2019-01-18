«Совсем нет фантазии»: Лобода скопировала идею Тейлор Свифт для своего концерта

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Лобода «плагиатит» Тейлор Свифт при создании концертного номера.

Светлана Лобода, известная украинская певица, уехала на гастроли в Россию. Конечно, певицу мало когда касалась политическая напряженность между странами и в поисках большого гонорара звезда и её продюсер Нателла Крапивина уехали в Москву на подготовку концерта в Крокус Сити Холл.

За два дня до выступления Крапивина опубликовала несколько Instagram-историй со следующей подписью: «2 дня до… теперь я даже думаю об этом, затаив дыхание, впервые мне немного страшно… 17, 18, 20 января».

Дни подготовки прошли, и, собственно, состоялось грандиозное выступление в «Крокусе». Главным отзывом всего выступления стало открытое копирование организаторами шоу концертного номера Тейлор Свифт и не пунктуальность артистки. Весь концерт был задержан на более чем час времени, из-за чего люди не только разочаровывались в шоу как таковом, но и даже падали в обморок. Преданные фанаты не понимали, за что было отдано 25 тысяч рублей за билет: за плохую стереосистему, за толпу людей в проходах или за несостоятельность работы кондиционера из-за чего в зале стояла ужасная духота. Но больше всего зрителей поразило то, что постановщики смогли так точно скопировать идею номера, созданного ещё знаменитой американской певицей Тейлор Свифт, что создалось впечатление, что совсем не хватило фантазии для чего-то новенького. Речь идёт именно о змее, которая была продемонстрирована на концерте.

Фанаты остались недовольны таким выступлением, что обязательно нужно взять на заметку организаторам и постановщикам следующих выступлений Лободы.