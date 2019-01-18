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Виталина скромна и приятна в общении, но все же, может быть, мужское начало Прохора не дает артисту покоя.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская была женой Армена Джигарханяна, но спустя время поняла, что она не может быть с артистом в отношениях. Молодую женщину многие осуждали, стебали и даже ее имя оскверняли за разрыв брака с Арменом Борисовичем. Однако Виталина нашла в себе силы и стала вновь любима и желанна. Ее избранником стал певец Прохор Шаляпин. Однако складывается впечатление у зрителей, что пара наигранно себя ведет, и Прохор пользуется Виталиной. Обе знаменитости опровергали такие догадки, но подписчики в соцсети нашли подтверждение, что Цымбалюк-Романовская не устраивает Прохора, как женщина.

Шаляпин снимками с пышногрудыми блондинками может добиваться пластики от Цымбалюк-Романовской. Опубликованный снимок с певицей Таней Тишинской (Каролиной) с 2005 года всплыл на странице Прохора видимо не случайно. Вероятно, артисту не хватает общения со звездой, которую он так по дружески обнимает, начали шептаться в Сети. Однако трудно не заметить грудь Тани и ее внешность, к тому же она блондинка. Далее Прохор опубликовал видео, с не менее пышногрудой женщиной, которое можно по-разному понять. Судя по кадрам, обе женщины красивы, несомненно привлекательны и видимо оставили впечатление о себе в сердце Прохора.

Может быть, Шаляпин действительно намекает Виталине на важность увеличения груди. Как ни крути, но мужчины в восторге от большой груди и, возможно, мужские инстинкты проявились у Прохора, по Фрейду, как говорится. На бессознательном уровне артист может и хочет, чтобы Виталина решилась на этот шаг, но его любовь к Цымбалюк-Романовской не дает ему морального права наталкивать Виталину на такое решение. Таким образом, Шаляпин снимками с пышногрудыми блондинками может добиваться пластики от Цымбалюк-Романовской.