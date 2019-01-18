Петросян намекнул на двуличность своей молодой любовницы

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Евгений Петросян проплачивает любовь молоденькой ассистентки Татьяны Брухуновой.

История романа Петросяна с молодой ассистенткой набирает обороты в сети. В последнее время только и говорят о преображении провинциалки Татьяны Брухуновой в светскую львицу. За последнее время жизнь девушки неплохо изменилась: в соцсетях молодая любовница Петросяна хвастается квартирой в Москве, одеждой из бутиков и дорогими украшениями. Судя по всему, Брухунова пользуется теплым к себе расположением Петросяна и использует старика в корыстных целях.

Предположения подтвердил Евгением Вагановичем последней публикацией в Instagram. Комик опубликовал фото с выставки в Испании, где позирует с одним из экспонатов. К публикации Петросян выбрал достаточно интригующий комментарий: «Как нынче любят «приятные» лица! Даже бюсты имеются. Хорошо, что в шутку. А что? Забавно! Лишь бы поменьше показывали язык друг другу на самом деле». Тем самым, намекнул на двуличность своей молодой любовницы.

Судя по всему, Петросян не желая остаться один на старости лет, проплачивает заботу молоденькой ассистентки. Однако, в сердце комика ещё живёт надежда добиться искренности у корыстной Брухуновой через соцсети.