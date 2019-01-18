«Надоело спасать»: Кети Топурия могла уйти от влюбленного Гуфа из-за нежелания отказаться от зависимостей

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Кети Топурия и Гуф признались, что причиной их расставания была не девушка легкого поведения из Екатеринбурга. Поклонники заподозрили, что певица просто устала возвращать рэпера к нормальной жизни - об этом говорят его прямые эфиры, в которых Гуф представал неоднократно в нетрезвом виде.

Певица Кети Топурия могла уйти от влюбленного Гуфа из-за нежелания отказаться от зависимостей, поскольку ей надоело спасать репэра от того состояния, в котором он периодически любит бывать. На эту пару никогда не было сделано множество ставок - пользователи сети в основном считали, что воспитанная певица вряд ли сможет вытерпеть все выходки бывшего наркомана Гуфа.

К слову, в сети долгое время ходили слухи о том, что причиной расставания Гуфа с Кети Топурией стала девушка Яна, которая рассказала на всю страну о том, что у нее был секс с рэпером. Но и Кети Топурия, и Гуф в интервью утверждают, что Яна появилась в жизни рэп-исполнителя уже после того, как певица приняла решение оставить своего возлюбленного. Что же могло стать причиной расставания на самом деле?

Ни для кого не секрет, что Гуф часто общается со своими подписчиками под градусом. Вероятно, былые зависимости рэпера начали проявляться снова еще во время отношений с певицей, что стало, вероятно, для нее настоящим грузом. Поэтому неверность Гуфа могла сыграть как раз в этом расставании последнюю роль.