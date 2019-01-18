«Зудина спасла»: Имя Табакова очернено отношениями с 16-летней Прокловой – мнение

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Елена Игоревна не стесняется поднимать тему в обсуждениях и даже провоцировать поклонников Табакова, которые навсегда поняли мотивы Елены в отношении известного артиста.

Искреннее признание Елены Прокловой на Первом Канале в 2017 году до сих пор «аукается» негативом и постоянной травлей. Дело в том, что Елена Проклова призналась, что состояла в отношениях с известными мужчинами. И теперь даже спустя время, заслуженное и заработанное трудом актерской профессии имя Табакова очернено отношениями с Еленой Игоревной. Такое мнение появлялось в Сети не раз. Проклова удивительная женщина с прекрасной внешностью, ее актерскому таланту многие завидуют, но все же ее откровение о 16-летней любви с Табаковым была слишком открытой. Эти слова стали теми, которых точно никто не хотел знать и слышать, даже если это было так. Есть мнение, что имя Табакова очернено отношениями с 16-летней Прокловой.

Однако брак между знаменитостями не состоялся. Это объяснить решилась сама Елена Игоревна.

«Он старается эту историю не вспоминать. Каждому из нас она доставила много проблем. И ему, потому что он был женат (на актрисе Людмиле Крыловой, родившей Табакову двоих детей. - Ред.). И мне тоже. Ведь по молодости не всегда удается понять, что в жизни не все происходит так, как ты хочешь», - подчеркнула актриса.

Есть мнение, что Зудина в свою очередь спасла Олега Павловича новыми отношениями и рождением детей.

«С Табаковым я всегда ощущала себя… единственной. Правда, только с возрастом такое отношение начинаешь ценить. В молодости все воспринимаешь как данность. За долгие годы, прожитые вместе, мы ни разу по-настоящему не поссорились. У нас не было серьезных конфликтов. И самое важное, пожалуй, главное для женщины: я никогда не разочаровывалась в нем», - вот так говорила о супруге Марина.

Видимо, имя Табакова было очернено отношениями с 16-летней Прокловой в прошлом, но после публичного обсуждения ситуация должна была измениться, но этого не произошло. Даже сейчас, спустя несколько лет после признания Прокловой ей припоминают отношения с женатыми мужчинами.