«Зудина спасла»: Имя Табакова очернено отношениями с 16-летней Прокловой – мнение

Елена Игоревна не стесняется поднимать тему в обсуждениях и даже провоцировать поклонников Табакова, которые навсегда поняли мотивы Елены в отношении известного артиста.
Искреннее признание Елены Прокловой на Первом Канале в 2017 году до сих пор «аукается» негативом и постоянной травлей. Дело в том, что Елена Проклова призналась, что состояла в отношениях с известными мужчинами. И теперь даже спустя время, заслуженное и заработанное трудом актерской профессии имя Табакова очернено отношениями с Еленой Игоревной. Такое мнение появлялось в Сети не раз. Проклова удивительная женщина с прекрасной внешностью, ее актерскому таланту многие завидуют, но все же ее откровение о 16-летней любви с Табаковым была слишком открытой. Эти слова стали теми, которых точно никто не хотел знать и слышать, даже если это было так. Есть мнение, что имя Табакова очернено отношениями с 16-летней Прокловой.
Однако брак между знаменитостями не состоялся. Это объяснить решилась сама Елена Игоревна.
Есть мнение, что Зудина в свою очередь спасла Олега Павловича новыми отношениями и рождением детей.
Видимо, имя Табакова было очернено отношениями с 16-летней Прокловой в прошлом, но после публичного обсуждения ситуация должна была измениться, но этого не произошло. Даже сейчас, спустя несколько лет после признания Прокловой ей припоминают отношения с женатыми мужчинами.