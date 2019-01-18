«Пугачёва меня ненавидела»: Примадонна боялась, что Киркоров заменит её копией-любовницей

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Обожающий Аллу Борисовну Филипп видел в Шатлановой своего кумира и в перспективе мог сделать из неё новую Примадонну – моложе и покладистей.

Брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова был одним из наиболее странных и загадочных явлений в российском шоу-бизнесе. Свадьба будущего поп-короля и его покровительницы Примадонны, которая старше его на 19 лет, виделся многим неоднозначным решением. Дальнейшие отношения Пугачёвой и Киркорова, роль Галкина в них, а также последующий развод овеяны множеством слухов, правдивость которых могут подтвердить разве что сами представители этого любовного треугольника. Вместе с тем мало кто знает, что в период начала отношений Киркорова и Пугачёвой, их женитьбы и дальнейшего брака, у Филиппа была своя фаворитка.

Ранее мы уже писали, что прима балета поп-короля в 90-х Мария Шатланова долгое время была в отношениях с Киркоровым, но вынуждена была уйти, забеременев, из-за слухов, что отцом ребёнка является тогдашний муж Пугачёвой. Девушка оказалась на обочине жизни с маленькой дочерью и никто не захотел ей помочь, опасаясь гнева Примадонны. Впоследствии экс-любовница Киркорова так и не смогла вернуться на сцену и, по слухам, не последнюю роль в этом сыграла Алла Борисовна.

Но действительно ли роман с молодой танцовщицей, а также вероятный внебрачный ребёнок Киркорова так взволновали Пугачёву, что она готова была разрушить жизнь малознакомой девушки? Сама Шатланова в одном из интервью, сыпля комплиментами в адрес Примадонны, обронила фразу «Пугачёва меня ненавидела», отвечая на вопрос, почему ей пришлось уйти из балета Киркорова. Мария объяснила журналистам, что в своё время Алла Борисовна сделала всё, чтобы она оставила Филиппа. Но чего же на самом деле боялась Примадонна, глядя на эту девушку. Неужели Пугачёва действительно видела в скромной танцовщице серьёзную соперницу?

Возможно, отчасти ответ на этот вопрос дала сама Шатланова, когда рассказала, почему в своё время ею увлёкся Филипп Киркоров. «Алла Борисовна была его кумиром. Всегда. И сейчас наверняка является его кумиром. И я считаю, что до ее уровня он дотянулся. Причем без помощи Пугачевой. Для меня лично спорный вопрос, кто кого использовал в этом тандеме... Я знаю, как это было на самом деле. Не Алла Борисовна сделала Филиппа звездой, он сам ею стал. И, добившись этого, смог жениться на Пугачевой. И еще в то время он считал, что я похожа на Пугачеву. Хотя, мне кажется, что мы с ней совершенно разные», - заявляла Мария в беседе с журналистами «Комсомольской правды».

Таким образом, можно предположить – Пугачёва боялась, что Киркоров заменит её копией-любовницей. К тому моменту Филипп уже успел завоевать популярность, стать именитым артистом. Возможно, стареющая Примадонна считала, что в будущем талантливая Шатланова при помощи Киркорова сможет затмить её, ведь ранее тандем Филиппа с Марией не раз вызывал настоящий фурор. Рождение ребёнка же могло ещё больше укрепить связь между ними и в итоге поставить под угрозу будущее самой Пугачёвой. Может быть именно заставило Примадонну не только повлиять на уход примы балета Киркорова из его команды, но и в дальнейшем препятствовать ей вернуться на сцену.