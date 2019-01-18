Сын Шварценеггера повторил известное фото отца

Сегодня, 14:08

Джозеф Баэна, сын Шварценеггера, выложил фото в Instagram, показав, что находится в прекрасной форме.

Джозеф решил повторить известное фото, на котором его отец позирует много лет назад. Снимок молодой человек выложил в сеть и показал, что находится в прекрасной форме. Сын Арнольда Шварценеггера постоянно посещает спортивный зал и ведёт здоровый образ жизни.

Джозеф надел черные шорты и кроссовки, стал в полуобороте и напряг мышцы, сделал фото и выложил в сеть. Подписчики сразу отреагировали на пост, принялись комментировать и восхищаться формами парня.

«Каждый раз, когда я вижу фотографии, я думаю, что это Арнольд», «Легенда в процессе становления!», «Он такой удивительный человек. Твой отец был одним из моих величайших вдохновителей с самого детства!» - комментировали подписчики.

А некоторые язвительно заметили, что нужно больше поработать с руками, ноги прокачаны хорошо. А другие заявили, что без употребления стероидов такой фигурой обладать нельзя.