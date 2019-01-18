«В прорубь со святой водой»: Актрису Елену Проклову призвали не судить людей на показных шоу на ТВ из-за своих «грехов»

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Олег Табаков, Олег Янковский и Михай Волонтир были объявлены Еленой ее любовниками. Именно это звезде припомнили в Сети, после того, как похвалили за роскошное платье с жемчугом.

Советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова поделилась в Instagram с поклонниками снимком, который вызвал противоречивые чувства у подписчиков знаменитости, которую и похвалили, но и сразу же резко осудили. Лауреат Премии Ленинского комсомола решила опубликовать снимок со съемок передачи, где выступила в качестве эксперта. Елена Игоревна прокомментировала свою позицию, но не всем ее поклонникам пришелся по вкусу вывод артистки.

«Что эксперты сидят, судят людей, а сами то чисто плотный в отношениях с мужчинами? Лена это вас касается, зачем на всю страну рассказали, с кем связь из знаменитостей была?), думаю вы поняли о чем я говорю. И сидите оценку ещё людям даёте как себя вести, смешно даже! Не только вы, а многие портите этим свою репутацию, отношение к вам! Это моё мнение, да я думаю многих, мы же простой народ общаемся, обсуждаем передачи. Малахов вот совсем себя опустил)», «Бесстыжая. Столько известных людей опозорила. Семьи разорила. Одно слово …», «Судя по декорациям - студия программы «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым», - написали подписчики Прокловой.

Заслуженная артистка РСФСР ранее действительно сообщала, что с Олегом Табаковым, Андреем Мироновым и главным актером советского фильма «Цыган» Михаем Волонтиром у нее были отношения. При этом слухи относительно отношений между ней и артистом Александром Абдуловым оказались ложными, между знаменитостями были теплые дружеские отношения. Таким образом под подозрение в супружеской измены попали несколько знаменитых мужчин, которые пострадали от такого поступка Елены Игоревны.

Актрису призвали не судить людей на показных шоу на ТВ из-за своих «грехов», которые она сама же и признавала.

«В прорубь со святой водой ныряйте раз 15», - подытожили юзеры.

Однако пока некоторым казалось, что Проклова недостойна быть экспертом в семейной теме обсуждения на ТВ, ее истинные поклонники назвали ее наряд очень стильным и гармоничным. Елена Проклова поделилась в Instagram фотографией с эфира одной из телепередач на Первом канале, где она появилась в длинном черном платье с бархатным верхом, украшенным жемчугом. Наряд актрисы, в котором она появилась на телешоу, был представлен российским брендом L-Alix Collections. Теперь же юзеры очарованы ее красотой и внешним видом, но не могут простить любимой актрисе скандалов со связями с женатыми мужчинами.