Костюшкин предложил участникам челленджа «10 лет назад» обратиться к пластическому хирургу

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Стас Костюшкин удивил фанатов откровенным оскорблением всех участников челленджа «10 лет назад».

Социальные сети захватил недавний тренд – челлендж «10 лет назад», в котором участвующие должны поделиться своими изменениями за 10 лет, проводя параллели между собой в 2009 году и собой сегодня. Многие звезды участвовали в этом, что, естественно, не прошло мимо, Костюшкина.

Вместо молчаливого одобрения ходом челленджа Стас опубликовал, якобы свой «результат» за 10 лет. Мало того, что этой фотографией в сети Instagram Стас посмеялся над всеми участвующими: на части фотографии 2009 года был недавний образ Костюшкина со съемок очередного клипа в виде откровенно некрасивого мужчины, а на другой части – был «сегодняшний» Стас в хорошей спортивной форме. Так ещё он добавил саркастичный комментарий в описание фотографии: «Глянул челлендж 2009 - 2019 , пришел в легкий шок , все так постарели. Ну неужели так трудно найти хорошего пластического хирурга?».

Возможно, Стас и не выглядел 10 лет назад, кардинально отличаясь от сегодняшнего вида, не сильно постарел. Но предлагать настолько «самовлюбленные» решения проблем с его стороны – не правильно. На такое предложение обратиться к хирургу бурно отреагировали его подписчики: «Вот чтобы мы все делали без фотошопа», «зачем вам хирург, у вас же есть молодильная будка» – и прочее.