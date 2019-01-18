«Заложница денег Тимати»: Шишкова может скрывать чувства к Криду из-за страха потерять все

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Алена Шишкова сильно замялась в ответе, с кем бы она могла заняться сексом - с Кридом или Тимати в рамках опроса журналистов «Поцеловать/переспать/убить». Пользователи заподозрили неладное и сочли, что ответ модели был дан неправдиво из-за уважения к отцу Алисы и зависимости от него, а не исходя из ее чувств.

Модель Алена Шишкова, бывшая супруга Тимати может скрывать чувства к Криду из-за страха потерять все деньги и славу, которые свалились на ее голову после того, как она связала свою жизнь с рэпером. У многих складывается ощущение, что девушка не может начать новые отношения из-за того, что так этого желает Тимати, который снабжает ее деньгами, и при этом часто проводит не только с ней время, но и в компании Анастасии Решетовой. Любой другой бывшей жене было бы неприятно кататься на яхте с новой пассией экс-супруга, как это делает часто Тимати.

В сети бытует мнение, что Алена Шишкова - просто заложница денег Тимати, и на самом деле она влюблена в его подопечного. Такого мнения придерживаться пользователи начали после того, как Шишкова дала журналистам интервью и в рамках игры-опроса долго сомневалась, кого же она могла выбрать в качестве сексуального партнера - Егора Крида или Тимати. Указав, что от сексуальной близости с рэпером родилась дочь Алиса, модель выбрала претендента на ночь бывшего супруга. Но всем было заметно, что Алена сильно сомневалась, и во время упоминания Егора Крида начинала немного стесняться - многим показалось, что он ей нравится, как мужчина.

Вероятно, Алена Шишкова, даже если и влюблена в Крида, не сможет с ним быть по многим причинам: она не захочет подставлять певца перед продюсером из-за того, что это может стать крахом его карьеры, а сама модель может лишиться финансовой поддержки со стороны Тимати. Именно денежная зависимость от Тимати может объяснить, почему модель убирает гордость, и, несмотря на неприязнь к Решетовой, проводит время вместе с рэпером и его новой избранницей. По всей видимости, другого выхода у Шишковой нет, как и права на личную жизнь.