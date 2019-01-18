«Перекосило от злобы, как Собчак»: Ведущая Дом-2 Бородина показала в «сториз» свое истинное лицо – психофизиогномист

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Находясь перед камерами, Ксения привыкла вести скандальный образ жизни, но это уже проявляется на ее теле, уверен эксперт.

Телеведущая Дом-2 Ксения Бородина уже не один год находится в центре обсуждений, грязных разборок и скандалов, созданных участниками проекта. Есть такое мнение, что Бородиной интересно быть «выше других» и всегда выражать свою позицию, которая несомненно правильная и никак иначе. Бородина, когда-то была соведущей и не имела глобальных перспектив, но видимо, ощутив всю сладость «разборок» перед камерами, решила задержаться и даже стала топ-ведущей проекта Дом-2. Однако многолетняя рутина на съемках дает о себе знать, подчёркивает психофизиогномист.

«Ксения Бородина уже не видит будущего без Дом-2. В первую очередь постоянный ссоры и скандалы для нее очень интересны, поскольку «грязное» белье участников только поднимает рейтинги не только шоу, но и самой Ксении Кимовны. На фото безбашенных и глупых участников, она получает тень благодетельницы с кристальной репутацией, при этом ее семья всегда в ТОП новостей и ее отношения никто не берётся осуждать. Стоит подчеркнуть, что лицо Бородиной уже выдает негатив, полученный на эфирах. Перекосило от злобы Бородину не случайно. Она часто замалчивает свою истинную позицию, и скоро как Собчак не сможет скрывать свои изменения тела и на лице», - уверен психофизиономист.

Ведущая Дом-2 Бородина показала в «сториз» свое истинное лицо, которое видимо уже начало меняться. Если верить словам экспертов, то замолчанные эмоции могут стать причиной плохого настроения и в будущем может вызвать проблемы со здоровьем. При этом многие поклонники звезды также переживают за любимую телеведущую и не хотят, чтобы Бородина, помогая героям шоу найти и построить любовь, могла пострадать от этого доброго и благого дела.