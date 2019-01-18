«Превращается в Панина»: Фанаты Нагиева испугались, что фото без штанов станет началом его морального разложения

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Актёр и телеведущий взбудоражил накануне Instagram, разместив в своём блоге пару странных фото со спущенными брюками.

Дмитрий Нагиев, несмотря на свою огромную популярность, предпочитает не создавать искусственный резонанс вокруг своей персоны, а уж тем более не давать повода для обсуждения своей личной жизни. В то же время иногда актёр будоражит общественность весьма неоднозначными поступками и высказываниями, которые вполне вписываются в тонкий юмор знаменитости. Однако не все поклонники Нагиева этот самый юмор распознают, особенно когда вокруг масса негативных примеров артистов, упавших в глазах своих фанатов.

В частности, накануне Дмитрий оставил в недоумении своих фолловеров в Instagram, разместив в личном блоге весьма странные фото со спущенными брюками. Перед подписчиками актёр предстал в одном нижнем белье. При этом поступку Нагиева удивились не только рядовые поклонники, но и близкие люди. К примеру, его сын Кирилл не смог пройти мимо скандального поста, не отпустив шутку в адрес звёздного родителя. «У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает) как мне быть?», - написал он в комментариях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Впрочем, уже скоро Дмитрий «одумался» и удалил фото, однако многочисленные поклонники всё равно остались в недоумении. Подписчики встревожились, что фото без штанов станет началом морального разложения любимого артиста, который постепенно «превращается в Панина». Как известно, некогда популярный актёр Алексей Панин в последние годы лишь шокирует общественность своим скандальным поведением, выставляя напоказ свои нетрадиционные предпочтения в интимной жизни. Вероятнее всего, пользователи в сети боятся, что Нагиев повторит его судьбу.«Дим, чего народ пугаешь? Скажи, что это был только стёб, что ты не превратишься в Панина», - пишет подписчица Нагиева. За считанные часы комментарий собрал более 150 «лайков», что отражает массовую обеспокоенность фанатов.