«Быстро раскрутила на тапки Gucci»: Татьяна Брухунова сама подогрела слухи о содержанке Петросяна

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За 766 398 рублей в месяц вряд ли купишь обувь известного бренда, которая стоит в разы больше заработков худруководителя Театра миниатюр, подчеркивают в Сети.

Помощница известного юмориста Петросяна Татьяна Брухунова подогрела слухи о любовной связи и содержанке Евгения Вагановича в соцсети Instagram. Девушка опубликовала в «сториз» снимки, сделанные в Италии, где она не скрывает, что находится с Петросяном. Однако новые снимки в соцсети вызвали негодование юзеров в Сети, которые еще вчера могли посочувствовать Татьяне. По ее словам, на нее обрушился поток негатива из-за скандала с разводом в семье Петросяна и Елены Григориевны Степаненко. Однако Брухунова и компрометирует себя и свою позицию, подчеркивают в Сети юзеры.

«В 2017 году Брухунова заработала более 10 млн. 570 тыс. рублей. За месяц - 766 398 рублей. О какой только покупке обуви от Гучи может идти речь. Не ну если Петросян подмог, то не вопрос. Но зачем отрицать это все, Зачем!?», - говорится в публикации.

Комментировать ситуацию Татьяна не спешит, но все же можно и защитить девушку. Несмотря на ее ориентацию на классический и сдержанный стиль в одежде и выборе аксессуаров, Брухунова, как и большинство девушек, может, просто поинтересовалась модными новинками в Италии. За это ее уже оскорбляют и унижают, а каково ей в такие моменты, вообще загадка.

«Быстро раскрутила Петросяна на тапки Gucci», - можно подумать, увидев посты Татьяны, но при этом девушка не говорит, что купила в Италии, но сразу же делает снимки пакетов с приобретениями.

Согласитесь, очень странная и непонятная позиция, которая и вызывает непонимание у людей. Многие вообще думают, что Татьяна ублажает в постели Петросяна и за это получает деньги, но говорить голословно и безосновательно люди не перестают не один месяц. Таким образом, Татьяна Брухунова сама подогрела слухи о содержанке Петросяна и даже подтвердила домыслы юзеров снимками с шопинга в Италии.