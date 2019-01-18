«Регину жалко»: Топалов врёт Тодоренко, а та терпит ради ребёнка - сеть

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Поклонникам жалко новоиспечённую мамочку, а всё из-за «мужа-урода». Такая жизнерадостная и обаятельная Регина, выбрала в спутники жизни «наркомана и блуда, бедная девочка», - пишут телеведущей в комментариях. И ведь не беспочвенно, Топалов фото девушек комментировал, видео совместное с легкодоступными записывал и даже за старое «белое» брался, а всё потому, что жену разлюбил.

Со свадьбы Тодоренко и Топалова прошло чуть меньше года, а с момента рождения малыша, и вовсе около месяца. Казалось бы, радуйся не хочу, и жена красавица и сын родился, а артист опять за старое. Вместо того, чтобы быть рядом с женой и ребёнком, «тот в Instagram сидит и комментарии бабам пишет».

Помимо «неверных дел сердечных», музыканта также подозревают в возобновлении «старого белого, пагубного пристрастия», с заявлениями «бывших наркоманов не бывает». Выражение то верное, только верить в его истину не хочется, особенно поклонникам девушки. Слухами такое тоже не назовёшь, так как «нет дыма без огня», если бы Топалов 24 часа в сутки у люльки стоял, слухов бы не появилось.

Некоторые сообщали, что Влад только на глазах Регины счастливый и добрый отец, а как «возлюбленная за порог», так парень сразу в «старого извращенца» превращается.

Такое поведение не оправдано, пользователи соцсетей надеяться, что девушка со временем поймёт, что Топалов врёт, перестанет терпеть ради ребёнка его «выходки» и бросит блуда. С одной стороны, «народ интернета» прав, поведение парня не простительно. С другой же, если как говориться «копнуть глубже» и выявить причины такого образа жизни Влада, можно выявить множество теорий. К примеру, что Топалов большую часть жизни страдал от одиночества, поэтому и «наркоманил», повстречав жизнерадостную Регину, подумал, якобы семья его спасёт, но увы и ах. Брак и ребёнок не помогли, Влад принялся за старое, «подсел на запрещённое» и сдавлен отчаянием с тяжёлыми оковами брака. «Жалко здесь только милую Регину», - переживают в интернете.