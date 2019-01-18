Привет, соковыжималка: Нагиев снятыми штанами напомнил Гузеевой об их романе

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Свою популярность Нагиев пытается удержать любыми методами.

Привыкший быть постоянно в центре внимания шоумен, в последнее время испытывает с этим определённые проблемы. Роли в недавних фильмах не принесли ему желанного успеха, скорее, наоборот - художественная слабость этих картин отрицательно сказалась на популярности Нагиева. На телевидении, где он ведёт шоу «Голос», его с лёгкостью затмили два участника жюри – скандалисты Шнуров и Баста. Даже сетевое интервью с Юрием Дудём получилось пресноватым и не вызвало большого отклика. Недавнее фото Дмитрия, где он предстал перед общественностью со снятыми штанами должно было, по мнению, фанатов, резко поднять вверх его котировки.

Так и случилось – это событие стало одним из обсуждаемых в Сети. Но некоторым показалось, что банальное явление собственных трусов народу – слишком мелко для актёра Нагиева. Во всех его поступках следует искать особый художественный смысл. Читатели предположили, что этим безумным юношеским поступком, Дмитрий шлёт привет Ларисе Гузеевой, с которой в студенческую пору его связывал бурный роман. Снятые штаны должны напомнить актрисе время, когда они предавались необузданной страсти. Дмитрий вспоминал, что за это он называл Ларису «соковыжималкой», намекая на её ненасытность в интимных вопросах. Прошлым летом на одной из тусовок фанаты заметили встречу бывших любовников. По общему наблюдению, их чувства не остыли до сих пор.