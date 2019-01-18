«По стопам ведьмы-Пугачевой»: Королёва могла признаться, что удерживает Тарзана приворотами

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Муж Наташи Королёвой превратился из мачо-стриптизера в безвольного овоща под воздействием магии - полагают пользователи. О том, что звездная пара посещает мистические вечеринки, стало известно из сторис Тарзана и певицы, который выглядел на фото с супругой отреченным.

Пользователи сети считают, что певица Наташа Королёва пошла по стопам ведьмы Аллы Пугачевой, которой по наследству перешел дар ясновидения от бабушки. Именно благодаря нему в нее смог влюбиться, как полагают в сети, Максим Галкин, и она живет в счастливом браке. Пример Примадонны мог воодушевить Наташу Королёву, которая, зная о неверности Тарзана, побоялась, что в 45 лет может остаться одна.

Королёва могла признаться в своих сторис, что удерживает Тарзана приворотами. Тарзан, подписав снимок «Мистические вечеринки близ...», мог вынудить свою супругу рассказать правду об их отношениях - поскольку публикация появилась уже на странице стриптизера, то певице, вероятно, как полагают пользователи, просто оставалось рассчитывать на понимание женской аудитории своих подписчиков.

К слову, маги и экстрасенсы утверждают, что каждая 7-я женщина в браке обращается к колдунам и ведьмам для того, чтобы сделать на гулящего супруга приворот. Правда, такое магическое вмешательство добром не заканчивается - человек начинает чувствовать себя как выжатый лимон, а также нередко после этого развиваются алкогольные зависимости. Поэтому есть большая вероятность, что Наташа Королёва из-за страха одиночества и постоянной неверности Тарзана может погубить своего супруга.