«Авось сойдутся»: Отдых на одном острове может вновь соединить сердца Дакоты и Соколовского

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Пока Влад Соколовский находится «на дне», по его словам, после развода с Ритой Дакотой, Маргаритой Герасимович, поклонники пустили слух, что пара может сойтись. Если же фанаты желают воссоединения брака по «доброй воле», то хейтеры в свою очередь, прогнозируют примирение со стопроцентной точностью, только с негативом. И «во всём виноват пиар» - заявляют ненавистники. Именно приобретение большей популярности для обоих, может вновь соединить сердца «Ритки и Влада».

Многие звёзды со временем приходят к использованию такого опасного приёма, как ложь во благо пиара. Опасного потому, что это нечестно по отношению к истинным фанатам и поклонникам. К примеру, не хватает звезде популярности, она идёт и пишет, что ей изменил муж. Естественно, все пожалеют бедную несчастную, даже те, кто и не знал о её существовании вовсе до произошедшего.

«Поплакала, пострадала — наскребла новых подписчиков в Instagram, стала популярнее»,что достаточно продуманная схема. Хейтеры считают, что пара Влада и Дакоты пошла именно по этой схеме, так как их отношения привлекают людей больше, чем их «попснявое обыденное творчество».

К примеру, пара Ксении Бородиной и Курабана Омарова, которая по мнению соцсетей, однажды воспользовалась «запретным способом». Беременная Ксения заявила о разводе, якобы муж изменил. В итоге её пожалели, шумиха вокруг неё воцарила и как следствие парочка просто помирилась. Возлюбленные сошлись, а некая, на тот момент необходимая «популярность из-за жалости» осталась и сыграла свою роль. Идентичная и до боли похожая ситуация, прям в точности, как у Дакоты и Влада, только Маргарита не беременна, но с ребёночком на руках.

Кстати говоря, после того, как Соколовский прилетел на то же место отдыха, что и Рита, сразу же расстался с новой пассией. «Послеразводенной таблеткой» Владу, послужила модель — Наталья Силуянова.

«Наташка» в своём Instagram заявила, якобы с голубоглазым рассталась и они решили остаться друзьями.

«Совпадение? Подписчики так не думают», большинство как раз придерживается версии с пиар-ходом. Однако, если Маргарита простит Соколовского и они «авось сойдутся». Многие посчитают Дакоту, за «не уважающую себя женщину, которая простила блудного сына.