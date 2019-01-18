Снимки 10-летней давности выложила самая красивая девочка в мире

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Модель Тилан Блондо уже давно знают как «самую красивую девочку в мире». Знаменитость решила принять участие в челендже #10yearchallenge и поделилась своими фотографиями.

Во всем мире набирает популярность челендж #10yearchallenge, в котором учавствуют не только знаменитости, но и обычные граждане. Не отставать от общественности решила и 17-летняя французская модель Тилан Блондо. Известно, что ее давно знают как «самую красивую девочку в мире» еще с шестилетнего возраста – именно в таком возрасте ее портрет украсил обложку журнала «Vogue Enfants».

На сегодняшний день Тилан 17, и она довольно успешная модель. Девушка присоединилась к популярной в социальных сетях акции #10yearchallenge, участники которой публикуют свои снимки, сделанные 10 лет назад, сравнивая их с недавними фотографиями. На своей Instagram страничке знаменитость поделилась фотографиями, которые были сделаны еще в 2007 году.

Юная модель поделилась ретро-кадром вместе со своим свежим снимком, предоставляя своим фолловерам возможность оценить, насколько она изменилась. Минувший год был для Тилан очень удачным – она приняла участие сразу в нескольких Неделях моды, снималась для рекламных кампаний известных марок и запустила собственную линию одежды. Так что новых эффектных снимков у девушки накопилось предостаточно.