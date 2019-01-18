«Смотри, что потеряла»: Фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко

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Дмитрий Нагиев может скучать по отношениям с Натальей Коваленко, с которой прожил 7 лет после развода с Алисой Шер. Такого мнения придерживаются поклонники телеведущего, который недавно засветил свои половые органы в нижнем белье со спущенными штанами.

В сети бытует мнение, что фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко. Пара рассталась после долгих лет отношений, несмотря на то, что по слухам, девушка была представлена Сергею Росту и Александру Цекало, которые приходятся Нагиеву друзьями. Поскольку свадьба между бывшим администратором Нагиева и самим актером не состоялась, узнать, что же на самом деле произошло между влюбленной парой, не представляется возможным.

Пользователи считают, что фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко, которую он может хотеть вернуть обратно. Для этого эпатажный телеведущий мог использовать все свои достоинства, главным из которых, по мнению юзеров, является непосредственно тело Нагиева.

«Смотри, что потеряла - Дим, это ты для бывшей фотографировался? Зачем показывать просто так содержимое трусов?», «Нагиев однозначно какую-то самку призывает. Может, с бывшей Коваленко хочет помириться?» - пишут в сети.

Неизвестно, какой на самом деле мотив руководил Дмитрием Нагиевым, и что он хотел этим сказать. Но есть большая вероятность, что фото в таком виде было адресовано женской части аудитории его подписчиков - лицезреть актера в трусах у мужчин вряд ли бы появилось желание.