«Смотри, что потеряла»: Фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко

Дмитрий Нагиев может скучать по отношениям с Натальей Коваленко, с которой прожил 7 лет после развода с Алисой Шер. Такого мнения придерживаются поклонники телеведущего, который недавно засветил свои половые органы в нижнем белье со спущенными штанами.
В сети бытует мнение, что фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко. Пара рассталась после долгих лет отношений, несмотря на то, что по слухам, девушка была представлена Сергею Росту и Александру Цекало, которые приходятся Нагиеву друзьями. Поскольку свадьба между бывшим администратором Нагиева и самим актером не состоялась, узнать, что же на самом деле произошло между влюбленной парой, не представляется возможным.
Пользователи считают, что фото Нагиева в трусах могло быть посвящено экс-любовнице Коваленко, которую он может хотеть вернуть обратно. Для этого эпатажный телеведущий мог использовать все свои достоинства, главным из которых, по мнению юзеров, является непосредственно тело Нагиева.
Неизвестно, какой на самом деле мотив руководил Дмитрием Нагиевым, и что он хотел этим сказать. Но есть большая вероятность, что фото в таком виде было адресовано женской части аудитории его подписчиков - лицезреть актера в трусах у мужчин вряд ли бы появилось желание.