Диана Арбенина госпитализирована в экстренном порядке

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Катание на лыжах негативно сказалось на здоровье певицы. Теперь ее выхаживают специалисты во Франции.

Французские каникулы не пошли на пользу Диане Арбениной. После катания на лыжах знаменитость попала в больницу, где французские медики прикладывают все усилия для ее выздоровления. Точного диагноза знаменитость не сообщила, известно только, что попала она в медицинское учреждение в экстренном порядке.

На своей страничке в социальной сети Instagram Арбенина попросила своих поклонников не паниковать, ведь она уверена, что легкое безумие должно присутствовать в каждом человеке. Также певица рассказала, что Франция отличная страна, которую она любит, а медики здесь очень сильные и быстро поставят ее на ноги. Фанаты пожелали певице скорейшего выздоровления и засыпали комплиментами. Многие в комментариях оставили слова поддержки и выразили надежду на то, что совсем скоро Арбенина поправится и продолжит радовать своим творчеством.

Когда же Диана Арбенина вернется в Москву, пока не известно, но видимо ее отпуск несколько затянется.