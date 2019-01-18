«По пути Пынзарь»: Ксения Бородина может бросить «Дом-2» и мигрировать в Турцию

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Сама телезвезда уже призналась, что подыскивает жильё в Аланье, в чём ей помогает Дарья Пынзарь, экс-участница скандальной телестройки, которая уже давно освоилась на чужбине.

В последнее время проект «Дом-2» утратил былую популярность, а потому в сети вновь периодически появляются слухи о возможном закрытии шоу. На этом фоне выделяется ведущая реалити Ксения Бородина, которая в последнее время позволяет себе пренебрегать правилами телестройки. В числе прочего на днях звезда «Дом-2» открыто унизила участницу, назвав ту в грубой форме «девушкой лёгкого поведения». Многим показалось, что на ситуацию с семьёй Рапунцель, которой угрожала оппонентка Бородиной, сама Ксения смотрит уже не как создатель шоу, а как замужняя женщина с двумя подросшими детьми. В этой связи можно предположить, что некогда популярная теледива «выросла» из «Дома-2» и не способна оценивать ситуацию так, как раньше.

Возможно, чувствует всё это и сама Бородина. Накануне стало известно, что звезда ТНТ побывала в Турции, где навестила бывшую участницу телестройки Дарью Пынзарь. Уже долгое время та проживает в Аланье с детьми и очень всем довольна. Деньги на семью зарабатывает в Москве её муж Сергей, а Дарья лишь наслаждается жизнью на турецком курорте. Убедившись в этом лично, Бородина и сама захотела обжиться за границей и призналась журналистам, что уже начала подыскивать жильё в Аланье. При этом Бородина намерена не арендовать, а приобрести недвижимость рядом с Пынзарь. Звезда «Дома-2» попросила приятельницу помочь с выбором дома.

Вполне вероятно, что покупка и содержание жилья в Турции обойдётся семье Бородиных-Омаровых в «копеечку», а потому можно предположить, что пара намерена приобрести дом в Аланье для постоянного проживания, а не для летних поездок. В этой связи не исключено, что восхитившаяся примером Дарьи Ксения может пойти по пути Пынзарь и так же бросить «Дом-2», чтобы мигрировать в Турцию. Омарова же, как и Даша, Бородина может оставить в России следить за бизнесом. Денег у пары и без реалити должно быть достаточно, чтобы свободно жить и воспитывать детей в «турецком раю». Очевидно, что Ксения переросла уровень «Дома-2», но идти дальше, по примеру всё тех же Бузовой или Собчак, не готова или не желает. Вполне вероятно, что Бородина может довольствоваться тем, что у неё уже есть и в будущем сосредоточиться на семье и семейном уюте.