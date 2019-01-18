Машина для убийств: Стас Пьеха поразил фанатов идеальным телом

Сегодня, 10:10

От худощавого наркомана и маминого сынка до крепкого атлета.

Пьеха прошёл сложный период на своём жизненном пути, включая наркотическую зависимость, вплоть до героина. Многие считают, что его сила воли и помощь близких спасли жизнь певцу. Но в большей степени он помог сам себе.

Пьеха видел как умирали его друзья, как они узнавали о страшных диагнозах, которые сопровождаются наркотиками. Всё это сподвигло ему бороться с тяжёлой зависимостью, и, конечно, его поддержали близкие. С тех пор, его стремление к здоровому образу жизни и полный отказ от вредных привычек принёс значительный результат. Певец на своей странице в «Инстаграм» опубликовал фото с голым торсом.

Тут же полились рекой хвалебные комментарии о том, какой он молодец, вспоминая о его прошлом. Некоторые комментаторы не стеснялись в выражениях и писали, что Стас «настоящая машина для убийств», имея в виду такое тело и мышцы. Кто-то называл Аполлоном и горячим парнем, говоря о том, что он поразил своих фанатов таким идеальным телом, и многим мужчинам нужно брать пример с 38-летнего певца.