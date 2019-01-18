Неоднозначный комментарий Ники Минаж заставил задуматься о ее ориентации

Сегодня, 10:04

Снимок Алексис, к удивлению своих поклонников, решила прокомментировать Ника Минаж. Знаменитость порадовалась, что ее нет в кадре, но вот смайлик с облизывающимся языком, который завершил фразу, заставил многих задуматься.

На своей страничке в социальной сети Instagram Алексис Скай всегда делится с поклонниками своими коллекциями вещей. Неделю назад модель и певица выложила фотографию из аэропорта, где она позирует на фоне сумок и чемоданов знаменитого бренда в ярко-желтом костюме, который обтягивал ее формы. Поклонники тут же засыпали знаменитость комплиментами.

Не смогла просто пролистать ленту и Ника Миланж, которая написала – рада, что ее нет в кадре, закончив фразу игривым смайликом с облизывающимся языком. Именно этот комментарий и вызвал бурю обсуждений, многие даже задумались об ориентации звезды. Известно, что Алексис в ответ на такой выпад также порадовалась отсутствию Меланж рядом.

Многих такое общение девушек насторожило, уж слишком оно близкое. Одни стали говорить, что артистки просто очень хорошо дружат, другие — что между ними даже могла проскочить искра. Все же это пока остается на уровне слухов и догадок, которые не подтверждены никакими конкретными фактами.