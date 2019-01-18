Михаил Гребенщиков поделился видео с Примадонной, критикующей молодых артистов

Сегодня, 10:24

Шоумен со скандалом уволился из школы сценического мастерства Аллы Борисовны. Гребенщиков решил рассказать правду о том, как там происходят занятия, и выложил видео.

Для многих россиян Примадонна является эталоном, но вот шоумен Михаил Гребенщиков преподнес Аллу Борисовну публике совершенно в другом ракурсе. Известно, что его со скандалом выгнали из школы сценического мастерства, которую открыла певица, после того, как он попытался изменить атмосферу учебного заведения.

Обиженный Гребенщиков все же решил доказать свою правоту и выложил видео, в котором показывается, каким образом Пугачева общается с молодыми артистами. Советы, которые дает профессионал, стоят для молодого артиста дорогого, потому и на разнос, который устроила певица своим начинающим коллегам, обижаться не нужно. Как только закончилось выступление, звезда воскликнула: «Какой кошмар!». По словам Аллы Борисовны, у выступающих все не к месту, а уже танец и смысл песни вообще живут сами по себе.

Данный ролик набирает все большей популярности в сети и большое количество комментариев. А вот сам Матвей Аничкин, коллектив которого и критикует Примадонна, пока не дал своего пояснения сложившейся ситуации, самой же Алле Борисовне вообще не интересно анализировать такие ситуации, ведь она всегда и во всем права.