«Закрыла путь на эстраду»: Пугачёва из ревности могла лишить будущего экс-любовницу и внебрачную дочь Киркорова

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В середине «нулевых» поговаривали, что прима балета Киркорова Мария Шатланова стала причиной их с Аллой Борисовной развода.

Многочисленные тайные романы и любовные связи на стороне всегда были неотъемлемой частью личной жизни большинства звёзд российского шоу-бизнеса. Вместе с тем самим артистам такие отношения порой доставляют массу неприятностей. Но больше всего от них порой страдают их любовники и любовницы, которые вынуждены скрываться от общественности, доказывать, что они не преследовали финансовой или прочей выгоды от этих отношений. В то же время иногда жертвам любвеобильности звёзд приходится страдать от мести ревнивых избранников их знаменитых любовников. Через это в своё время могла пройти и экс-возлюбленная Филиппа Киркорова Мария Шатланова, которую из ревности к поп-королю могла лишить будущего сама Алла Пугачёва.

Ранее мы писали, что у артиста может быть внебрачная дочь от бывшей примы его балета. С Шатлановой Киркоров якобы был знаком ещё со школы. Он лично пригласил её в свою команду в конце 80-х, а позже, по словам людей из окружения Филиппа, закрутил с молодой и талантливой девушкой бурный роман. При друзьях Киркоров называл Марию своей женой, но оформлять отношения с ней не спешил. Уже тогда, как заявляли близкие к артисту источники, он вынашивал план покорить саму Аллу Пугачёву, что в конечном итоге ему и удалось.

Несмотря на женитьбу на Пугачёвой, Шатланову певец оставил при себе вплоть до 2000 года, когда она неожиданно забеременела. Других мужчин, кроме Киркорова, рядом с танцовщицей, не видели, а потому в балете поползли слухи, что Мария носит ребёнка от Филиппа. Ей пришлось покинуть команду Киркорова и остаться наедине со своими проблемами. Сам артист позже признавался, что знал о трудностях Шатлановой, но не находил времени, чтобы лично узнать, как у неё дела. При этом мало кто из друзей и знакомых соглашался прийти на выручку танцовщице с ребёнком на руках. Позже поползли слухи, что якобы это Пугачёва из ревности могла лишить будущего экс-любовницу и внебрачную дочь Киркорова. Всё потому, что Шатланова вместе с малышкой попросту могла разрушить брак Примадонны с Филиппом.

О разводе Пугачёвой и Киркорова начали говорить в начале 2005 года. При этом, как выяснилось, планы разорвать брак самая знаменитая на то время пара вынашивала уже долгое время. Сперва говорили, что поводом для такого решения послужили долги Киркорова за провальный мюзикл «Чикаго». Впрочем, позже появилась информация, что это было правдой лишь отчасти. Алла Борисовна выступала поручителем Филиппа, а потому преждевременный развод мог всполошить кредиторов. Якобы именно поэтому артисты, которые уже давно не жили одной семьёй, так долго тянули с заявлением, а позже скрывали факт расторжения брака. В то же время, несмотря на финансовые проблемы, для Пугачёвой развод был делом принципиальным. Многие допускали, что всё лишь потому, что Примадонна якобы прознала об изменах Киркорова с Шатлановой, а также о наличии у него внебрачной дочери. Экс-любовницу же и её ребёнка ревнивая звезда и вовсе могла лишить будущего.

Как известно, Мария Шатланова, по утверждениям её друзей и людей из команды Киркорова, обладала невероятным талантом. Несмотря на то, что у Филиппа она была преимущественно на роли примы балета, у неё были отличные вокальные данные. Многие считали, что девушка способна начать сольную карьеру после ухода от Киркорова, но этого не случилось. По утверждениям самой Шатлановой, первое время ей было очень тяжело самой содержать себя и дочь. Мария никогда не раскрывала тайны о том, почему не вернулась на сцену и не продолжила зарабатывать на жизнь тем, что умеет больше всего и лучше других. Вместе с тем ходили слухи, что преграды ей ставил некий влиятельный в шоу-бизнесе человек.

В том же 2005 году «Комсомольская правда» публиковала письмо источника из окружения Шатлановой, где намекалось, что путь на эстраду Шатлановой закрыла Пугачёва, чей брак она впоследствии могла разрушить. Помощи Мария, как известно, не дождалась и от Киркорова, который, по слухам, также до жути боялся Примадонну. Сегодня экс-возлюбленная поп-короля является успешным тренером по йоге. Её она освоила в период подготовки к родам в 2000 году. Именно йога позволила Шатлановой в будущем, когда все близкие и знакомые из мира шоу-бизнеса, как по команде, от неё отвернулись, обеспечить себя и дочь и не позволить девочке прозябать в бедности. К слову, подросшая дочь Марии, несмотря на врождённый талант, также решила не пробовать себя на эстраде. Возможно, из-за примера матери, а может из опасений, что одна престарелая женщина всё ещё может испортить девочке жизнь.