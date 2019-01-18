«Лобода то куда или без Билана не смотрим»: Озвучены предполагаемые кандидаты жюри «Голос. Дети»

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Был озвучен предполагаемый состав жюри шестого сезона музыкального проекта - «Голос.Дети», судьями могут стать, как и полюбившиеся многим старички: Пелагея, Валерий Меладзе, так и новые кандидаты, а таковых одна— Светлана Лобода. На счет последней, у многих пользователей социальных сетей возникло двоякое мнение. Одни считают, что Лобода прекрасный артист с большим музыкальным опытом, которая станет не менее прекрасным членом жюри. Другие же, не понимают, почему украинская певица будет судить русских детей и вообще, «верните Билана, без Билана не смотрим».

Некоторые телезрители и вправду будут скучать по Диме Билану, как по лучшему наставнику. Артист неоднократно заявлял, что пребывание в составе жюри «Голоса», позволило приобрести колоссальный опыт, который бесспорно ему пригодится. Однако, всему хорошему приходит конец, хотя в данном случае эта фраза звучит двусмысленно.

В общем, один замечательный специалист ушёл, но на смену ему пришёл такой же, не менее замечательный. Да и на радость детишкам, в проекте остаётся «супер тактичная», обаятельная Пелагея. Но сюр, именно сюр, возник после оглашения имени нового члена жюри, коим является Светлана Лобода.

Причиной споров по поводу данной кандидатуры, стало не только наличие украинского гражданства, но и ряд других факторов. Да и вообще, раздувать скандал среди общественности, из-за родины артиста очень глупо и неэтично. В конце-концов, Светлана Лобода какое-то время пела в русской группе — ВИА Гра, и тогда до этого никому дела не было, а сейчас вдруг, некоторые хейтеры «расчепушились».

Возвращаясь к ряду других причин, почему же телезрители и поклонники проекта так отрицательно отреагировали на Светлану, можно отметить её репертуар.

Действительно, девушка достаточно часто поёт о сексе, самолюбовании, а также затрагивая и другие, откровенные темы. Но, и эта причина ненавидеть артиста «так себе». Бесспорно, до благочестивого «арсенала» народных песен Пелагеи, Лободе далеко. Однако, ведь не все участники жюри поют романсы и народные песни.

Тот же рэпер Баста, уже звучит странно «рэпер Баста судит детей», да, звучит «не очень», но на неделе, Василий Вакуленко был прекрасным судьёй. Короче говоря, ни гражданство, ни жанр репертуара артиста не позволяют задавать нетактичные вопросы, типа «Лобода ты то куда?».

По мнению поклонников Светланы, хейтерами движет зависть. Лобода, в данный момент, является одним из самых популярнейших артистов на музыкальном поприще, её затмевает разве что Бузова. Хотя, Бузову бы не позвали судить чей-то голос, в отличие от украинской дивы.