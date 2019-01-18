Шурыгина возвращается: Скандально известную девушку поймали за использованием фотошопа для фото

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Фотошоп «спасает» девушку в погоне за идеалами.

В Сети вновь и вновь разоблачают популярных людей. На этот раз под раздачу попала печально известная Диана Шурыгина, которая резко появилась на широкой публике с 2017 года, со скандалом своего изнасилования на ток-шоу «Пусть говорят». С того момента Шурыгина «хайпит» из раза в раз – то она модель, то певица, то любящая жена, то видит себя в роли матери мальчика и девочки. Но, видимо, с появлением семьи, Шурыгина не забывает о своих прошлых пристрастиях в виде любви к фотошопу и стремлению стать более сексуальной.

В Сети так прокомментировали фото Шурыгиной: «Малолетняя Шурыгина, если такую ещё помните, тоже рисует себе попу». Дело в том, что на опубликованной фотографии Дианы видно, как в районе её ягодиц соседний кирпичный постамент просто расплывается в сторону. Видимо, девушка переборщила со своей любовью к попе как у Кардашьян и не учла простых законов физики и фоторедактирования. Девушку поймали на явном использовании фотошопа. Подписчик так прокомментировали разоблачение Дианы: «Как бы талию тоже рисует, гляньте… все плывет!» Одним словом, возвращение Дианы в тренды обсуждения подписчиками презирается, что отчасти понятно, исходя из её поведения во время шоу и волны хайпа после эфиров.