Откуда ноги Шнуровой? Бузова представила неудачное перевоплощение в экс-жену солиста «Ленинград»

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Бузова примеряла на себе образы от дизайнера «Беллочки» и поделилась ими с фанатами.

Ольга Бузова, известная уже не только как бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2», охотно перевоплощается в роль модели новых образов от молодых дизайнеров. Недавно Ольга поделилась работами «всеми любимой дизайнерши» Беллы Потемкиной («Беллочки») в сети Instagram.

На опубликованной фотографии Бузова представила себя в трёх разных образах от «Беллочки» и просила своих подписчиков выбрать один из них в комментариях. Естественно, такой ход понятен, реклама в Instagram уже избитое явление, но что по-настоящему удивило – большое сходство Ольги с бывшей женой солиста «Ленинград» Сергея Шнурова, Матильдой Шнуровой.

У подписчиков возник вопрос: «Откуда ноги Шнуровой?», «а кто-нибудь заметил, что на этих фото она очень худая», «ничего, все отвратительно… Что за стилист так поиздевался???» – и прочее. Конечно, реклама для заработка есть реклама, и Ольга не скрывает своего порыва привлечь больше клиентов студии Потемкиной, но перед формированием образа нужно учитывать хотя бы то, как вещи будут на тебе сидеть. В данном случае это было неудачное перевоплощение и подписчикам пришлось выбирать менее неудачное из всех представленных. В большинстве, выбор был сделан на второй образ звезды – красный плащ до колен с большим белым бантом на шее и черными лакированными туфлями на высоком каблуке.

К этому Ольга добавила: «А мне привезли шубку Bella Potemkina из новой коллекции, и пока зима, я её скоро выгуляю». Поклонники надеяться, что хотя бы шуба не будет выглядеть настолько нелепо.