Откуда ноги Шнуровой? Бузова представила неудачное перевоплощение в экс-жену солиста «Ленинград»

Доброе утро 👸🏻1 , 2 или 3?♥️ ⠀ Голосуем за лучший образ от всеми любимого дизайнера Беллочки @bellapotemkinaofficial ✔ ⠀ Самое крутое, что сейчас у нее сезонный Sale 🤩 Цены нереальные: от 3 до 10 тысяч😱 всего неделю! ⠀ А мне привезли шубку Bella Potemkina из новой коллекции, и пока зима, я её скоро выгуляю 🥳