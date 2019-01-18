«Девушка моего бывшего мужа настоящая красотка»: Дакота намекнула на свою заниженную самооценку после развода

Сегодня, 07:54

«Как не втягивай живот, а всё равно фигура не как у девушки Влада», - написала «доброжелательница»

После длительной «перезагрузки» от разрыва с Соколовским, Рита Дакота вновь взялась за работу. Певица выставила видео на котором, снят процесс фотосъемки. Девушка вновь улыбается, рядом бегает маленькая дочка, все достаточно мило. Однако, комментарий одной из подписчиц вновь «ужалил» в самое больное место и напомнил о предательстве Соколовского.

Нынешняя девушка Влада, некая Наталья Сульянова. Очередная пассия Соколовского занимается модельным бизнесом, а так же является популярным ди-джеем.

Наверняка, такое сравнение вызвало депрессию у одинокой мамы. Дакота намекнула на свою заниженную самооценку после развода спустя час. Когда Рита собралась с силами,то достаточно культурно ответила на провокацию: «Милая Инесса, вероятно, Вы хотели задеть меня своим комментарием, но во-первых, я обожаю свой «втянутый» животик, который бережно выносил настоящего человечка, во-вторых, девушка моего бывшего мужа настоящая красотка и её фигура чистейшее вдохновение для всех женщин. Однако тут нет никаких соревнований, более того я рок звезда, а не фитнес модель и мое тело имеет право быть совершенно любым, оно тут совсем для других целей».

Поклонники начали заступаться за Риту. И без того закомплексованная певица, очень тяжело переживает предательство бывшего мужа. Влад Соколовский изменял ей с десятками женщин, которые были вхожи в их дом. Из-за такого удара судьбы Рита осталась одна с маленькой дочкой на руках.

Девушка признавалась, что неоднократно обращалась к психологам и до сих пор восстанавливает своё душевное равновесие. Однако ей не удается справится с болью, ведь в сети всегда находятся «личности» готовые поглумиться над чужим горем.