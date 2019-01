«Девушка моего бывшего мужа настоящая красотка»: Дакота намекнула на свою заниженную самооценку после развода

View this post on Instagram

А у нас сегодня внезапно случился такой крутой съемочный день, такой насыщенный и непривычный для моих балийских тюленьих будней😂. Я сто лет не снималась, потому что прям вот устала и прям вот отпуск, а сегодня нас будто прорвало и это было чистейшее ТВОРЧЕСТВО от слова «хочу», а не от слова «надо». Спасибо моей @olganikiforova и моей @elina.ts , которая всё это дело с любовью стилизовала и сняла вам немного бэка. Это видео особенно дорого мне ещё и потому, что на нем случайно поймали первое «МИЯ!!!» из уст Миюши. Теперь она говорит своё имя 😍😍😍